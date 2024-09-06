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Боровиков Григорий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровиков Григорий Трофимов

Мать: (Боровикова) Анна Илларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
15.08.1919

Сын: Боровиков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
22.12.1921

Дочь: (Боровикова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
29.07.1923

Сын: Боровиков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева

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