Боровиков Григорий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1919
Сын: Боровиков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1921
Дочь: (Боровикова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
29.07.1923
Сын: Боровиков Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: (Боровикова) Анна Васильева