Сальникова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.
Сын: Сальников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Сальников Матвей Ефимович
Рождение ребёнка
13.11.1913 ст.
Дочь: Сальникова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Сальников Матвей Ефимович
Смерть
Неизвестно