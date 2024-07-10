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Сальникова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Матвей Ефимович

Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Сын: Сальников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сальников Матвей Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1913 ст.

Дочь: Сальникова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Сальников Матвей Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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