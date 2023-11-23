Георгий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Георгий Иоаннович (1725 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Марем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Филиппова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мечеходовский Василий Георгиев
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ирина Георгиева
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Федор Георгиев
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климент Георгиев
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марина Георгиева
Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова
Смерть
Неизвестно