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Георгий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгий Иоаннович (1725 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Иоанна Васильевича. Служил дьячком в том же селе. Впоследствии рукоположен во священника там же. Жена его Марем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Филиппова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мечеходовский Василий Георгиев

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Мечеходовский Василий Георгиевич (1755 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил дьячком в том ... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ирина Георгиева

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Федор Георгиев

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Климент Георгиев

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Климент Георгиевич (1763 — ?) Родился в семье священника села Мечеходова Любимского уезда Георгия Иоанновича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Никитична (1766-?), дочь священника Никиты Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марина Георгиева

Мать ребёнка: Маремьяна Филиппова

Смерть
Неизвестно

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