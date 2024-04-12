Жигалова (Брюхова) Мавра Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалова (Брюхова) Мавра Степанова

Место рождения

Порог, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Порог, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Жигалова Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Жигалова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Жигалов Иван Иванов

Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов

Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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