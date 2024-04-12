Жигалова (Брюхова) Мавра Степанова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Жигалова Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Жигалова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Жигалов Иван Иванов
Отец ребёнка: Жигалов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно