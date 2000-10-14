Бусенко Николай Акимович
Место рождениязаписан 1916г
Дата рождения10.11.1915
Дата смерти14.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915
записан 1916г
Рождение ребёнка
29.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья
Рождение ребёнка
01.04.1943
Сын: Бусенко Николай
Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья
Россия, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1949
Сын: Бусенко Владимир
Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусенко Ефросинья
Смерть
14.10.2000
ст.Панфилово