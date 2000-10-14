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Бусенко Николай Акимович

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Место рождения

записан 1916г

Дата рождения

10.11.1915

Дата смерти

14.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1915

Отец: Бусенко Аким Степанович

Мать: Бусенко Ашхен Мартиросовна

записан 1916г
Рождение ребёнка
29.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья

Рождение ребёнка
01.04.1943

Сын: Бусенко Николай

Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья

Россия, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1949

Сын: Бусенко Владимир

Мать ребёнка: Бусенко Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусенко Ефросинья

Смерть
14.10.2000
ст.Панфилово
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