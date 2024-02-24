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Карпицкая Елена Владимировна
Карпицкая Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1967
Пол
Женский
Отец
Карпицкий Владимир Филиппович
Мать
Карпицкая Людмила Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967
Отец:
Карпицкий Владимир Филиппович
Мать:
Карпицкая Людмила Ивановна
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