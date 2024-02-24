Карпицкая Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпицкая Елена Владимировна

Карпицкая Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967

Отец: Карпицкий Владимир Филиппович

Мать: Карпицкая Людмила Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close