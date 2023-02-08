Речкина (Курочкина) Ангилина Васильевна
Место рожденияКостромская область, Галичский район, д. Новоселы
Дата рождения02.01.1919
Дата смерти12.03.1988
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919
Отец: Курочкин Василий Михайлович
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За взятие Берлина», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы III степени
Бракосочетание
03.01.1939
Военная служба
?.07.1942
красноармеец|ст. сержант 155 обс 19 ск 70 А ЦентрФ|280 сд 13 А 1 УкрФ
Рождение ребёнка
1947
Сын: Речкин Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Речкин Леонид Константинович
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
12.03.1988
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Хронический бронхит