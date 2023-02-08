Речкина (Курочкина) Ангилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкина (Курочкина) Ангилина Васильевна

Место рождения

Костромская область, Галичский район, д. Новоселы

Дата рождения

02.01.1919

Дата смерти

12.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919

Отец: Курочкин Василий Михайлович

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За взятие Берлина», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Орден Славы III степени
Бракосочетание
03.01.1939

Муж: Речкин Леонид Константинович

Военная служба
?.07.1942
красноармеец|ст. сержант 155 обс 19 ск 70 А ЦентрФ|280 сд 13 А 1 УкрФ
Рождение ребёнка
1947

Сын: Речкин Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Речкин Леонид Константинович

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
12.03.1988
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Хронический бронхит

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