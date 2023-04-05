Пяткова Варвара Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно