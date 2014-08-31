Аревков Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аревков Андрей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1968

Дата смерти

31.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.08.2014

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