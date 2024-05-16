Шумкова Мария Клементьевна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумкова Мария Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шумков Иван Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шумков Василий Александрович

Отец ребёнка: Шумков Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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