Шумкова Мария Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шумков Иван Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шумков Василий Александрович
Отец ребёнка: Шумков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно