Берестова Афимья Андреева
Место рожденияпоч. Высокое Раменье, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Берестова) Федосья Семенова
Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Берестова) Федора Семенова
Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Берестова) Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов
Смерть
После 1762