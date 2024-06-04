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Берестова Афимья Андреева

Место рождения

поч. Высокое Раменье, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Семен Самойлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Берестова) Федосья Семенова

Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Берестова) Федора Семенова

Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Берестов Климонт Семенов

Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Берестова) Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Берестов Семен Самойлов

Городище малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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