Алёхина (Пырочкина) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёхина (Пырочкина) Надежда Федоровна

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Место рождения

Украина, г .Прилуки

Дата рождения

25.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1947

Отец: Пырочкин Федор Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алехин Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1971

Дочь: Наумова (Алехина) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Алехин Юрий Андреевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
2016

Муж: Гусев Иван Герасимович

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