Алёхина (Пырочкина) Надежда Федоровна
Место рожденияУкраина, г .Прилуки
Дата рождения25.10.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1947
Отец: Пырочкин Федор Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1971
Дочь: Наумова (Алехина) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Алехин Юрий Андреевич
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
2016