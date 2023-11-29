Иванова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иванов Алексей Федоровичи
Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Иванова) Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иванов Алексей Усыновленный
Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич
Смерть
Неизвестно