Иванова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов Иван Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Алексей Федоровичи

Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Зиновий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Иванова) Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов Алексей Усыновленный

Отец ребёнка: Иванов Федор Матвеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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