Мавринъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Мавринъ Василий
Мать: Маврина Фекла Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маврина Анна Петрова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мавринъ Михаилъ
Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мавринъ Иванъ
Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Маврина) Маланья
Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Маврина) Федосья
Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова