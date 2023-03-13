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Мавринъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Мавринъ Василий

Мать: Маврина Фекла Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Анна Петрова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мавринъ Михаилъ

Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мавринъ Иванъ

Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Маврина) Маланья

Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Маврина) Федосья

Мать ребёнка: Маврина Анна Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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