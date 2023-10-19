Мильцын Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильцын Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973
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