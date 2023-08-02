Сердюк Авдей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сердюк Григорий
Место жительства
1912
Рождение ребёнка
10.05.1924
Дочь: Таисия Авдеевна
Мать ребёнка: Сердюк Прасковья Петровна
7 ребенок по числу родившихся 7 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Сердюк Авдеем Григорьевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно