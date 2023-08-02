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Сердюк Авдей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сердюк Григорий

Мать: не указана

Место жительства
1912
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1924

Дочь: Таисия Авдеевна

Мать ребёнка: Сердюк Прасковья Петровна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
7 ребенок по числу родившихся 7 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Сердюк Авдеем Григорьевичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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