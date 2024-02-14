Русина (Русина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русина (Русина) Анастасия

Место рождения

хутор Кармала Октябрьского р-на Оренбургской области

Дата рождения

29.10.1900

Дата смерти

10.12.1981

Пол

Женский

Отец

Между 1875 и 1881 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1900

Отец: Русин Корней

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Макар

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пряхин Семен

Отец ребёнка: Пряхин Макар

Рождение ребёнка
25.12.1924

Дочь: Неверова (Пряхина) Анна

Отец ребёнка: Пряхин Макар

Рождение ребёнка
16.10.1927

Сын: Пряхин Григорий

Отец ребёнка: Пряхин Макар

Рождение ребёнка
07.01.1929

Дочь: Ермизина (Пряхина) Александра

Отец ребёнка: Пряхин Макар

Смерть
10.12.1981
Похороны
Неизвестно

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