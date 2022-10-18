Пермякова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.01.1979

Дочь: Новоприезжая Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1983

Сын: Пермяков Анатолий Валериевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1984

Дочь: Пермякова Алена Валериевна

Отец ребёнка: Пермяков Валерий Николаевич

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