Пермякова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.01.1979
Дочь: Новоприезжая Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1983
Сын: Пермяков Анатолий Валериевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1984
Дочь: Пермякова Алена Валериевна
Отец ребёнка: Пермяков Валерий Николаевич