Ерошенко (Кошкина) Афанасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошенко (Кошкина) Афанасия Ивановна

Ерошенко (Кошкина) Афанасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1905

Дата смерти

04.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1905

Отец: Кошкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1928

Сын: Ерошенко Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Ерошенко Николай Терентьевич

д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Ерошенко Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Ерошенко Николай Терентьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ерошенко Николай Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошенко Николай Терентьевич

Смерть
04.05.1985
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Заельцовское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close