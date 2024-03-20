Ерошенко (Кошкина) Афанасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1905
Дата смерти04.05.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1905
Отец: Кошкин Иван
Рождение ребёнка
21.02.1928
Сын: Ерошенко Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Ерошенко Николай Терентьевич
д. Леонтьевка, Кыштовский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Ерошенко Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Ерошенко Николай Терентьевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1985
Новосибирск, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Россия Заельцовское кладбище