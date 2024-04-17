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Ефим (Ефимий) Иванович

Место рождения

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

23.12.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
25.01.1820 ст.

Жена: Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
19.11.1820 ст.

Сын: Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Анастасия (Настасья) Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1830 ст.

Сын: Василий Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Малые Жеребцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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