Ефим (Ефимий) Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1820 ст.
Жена: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
19.11.1820 ст.
Сын: Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Анастасия (Настасья) Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
12.07.1830 ст.
Сын: Василий Ефимович
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно