Седымов Самойло Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1873
Отец: Седымов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.12.1902
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
30.12.1902
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Седымова Анна Самойловна
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
11.07.1916
Дочь: Седымова Параскева Самойловна
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Рождение ребёнка
24.07.1918
Сын: Седымов Николай Самойлович
Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна
Смерть
Неизвестно