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Седымов Самойло Иванович

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

18.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1873

Отец: Седымов Иван Яковлевич

Мать: Седымова Наталья Павловна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Седымов Сидор Самойлович

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Седымов Иван Самойлович

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Нелаева (Седымова) Анисья Самойловна

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Седымова Анна Самойловна

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
11.07.1916

Дочь: Седымова Параскева Самойловна

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Рождение ребёнка
24.07.1918

Сын: Седымов Николай Самойлович

Мать ребёнка: Седымова Анастасия Андрияновна

Смерть
Неизвестно

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