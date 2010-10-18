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Рустямов Фарит Сахиевич

Место рождения

г. Салават БАССР

Дата рождения

29.07.1946

Дата смерти

18.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Мать: Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2010
Похороны
Неизвестно

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