Рустямов Фарит Сахиевич
Место рожденияг. Салават БАССР
Дата рождения29.07.1946
Дата смерти18.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2010
Похороны
Неизвестно