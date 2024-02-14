Миннивара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннивара

Место рождения

Ширд

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сафиулла Хайрулла Улы

Мать: Исламкулов Рабига

Ширд
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