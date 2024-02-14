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Миннивара
Миннивара
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Древо
Место рождения
Ширд
Дата рождения
1921
Пол
Женский
Отец
Сафиулла Хайрулла Улы
1888 г.р.
Мать
Исламкулов Рабига
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Сафиулла Хайрулла Улы
Мать:
Исламкулов Рабига
Ширд
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