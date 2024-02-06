Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1971
Отец: Копылов Валентин
Рождение ребёнка
06.11.2005
Отец ребёнка: Ловцов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
12.10.2011
Сын: Ловцов Иван Игоревич
Отец ребёнка: Ловцов Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашин Сергей Викторович