Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловцова -Копылова-Шашина Оксана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1971

Отец: Копылов Валентин

Мать: Копылова -Юрова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
06.11.2005

Сын: Ловцов Игорь Игоревич

Отец ребёнка: Ловцов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
12.10.2011

Сын: Ловцов Иван Игоревич

Отец ребёнка: Ловцов Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловцов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашин Сергей Викторович

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