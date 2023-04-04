Бердичевский Меер-Шмуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердичевский Меер-Шмуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердичевский (Хмельницкая) Дора

Рождение ребёнка
02.02.1906

Дочь: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)

Мать ребёнка: Бердичевский (Хмельницкая) Дора

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
1936

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