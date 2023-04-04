Бердичевский Меер-Шмуль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1906
Дочь: Бердичевская (Бердичевская) Нета (Гнеси Меер-Шмулевна)
Мать ребёнка: Бердичевский (Хмельницкая) Дора
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
1936