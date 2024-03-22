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Ефимов Иван Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Сын: Ефимов --Давыдов Василий Иванович

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.

Дочь: Ефимова Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1866 ст.

Сын: Ефимов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1867 ст.

Дочь: Ефимова Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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