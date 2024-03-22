Ефимов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.03.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Сын: Ефимов --Давыдов Василий Иванович
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Дочь: Ефимова Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1866 ст.
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1867 ст.
Дочь: Ефимова Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно