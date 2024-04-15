Белокур Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения02.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Крещение
02.10.1893 ст.
Успенская церковь
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Смерть
Неизвестно