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Белокур Константин Павлович

Место рождения

Хотень, Сумська область

Дата рождения

02.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893 ст.

Отец: Белокур Павел Петрович

Мать: Белокур Татьяна Никифоровна

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Крещение
02.10.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJW-W?i=380&cc=3511744&cat=966423
Смерть
Неизвестно
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