Жаринова Ефрасинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Василий
Рождение ребёнка
02.11.1923
Дочь: Синчугова (Жаринова) Елизавета
Отец ребёнка: Жаринов Василий
Смерть
1983