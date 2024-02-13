Жаринова Ефрасинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова Ефрасинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаринов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаринов Василий

Рождение ребёнка
02.11.1923

Дочь: Синчугова (Жаринова) Елизавета

Отец ребёнка: Жаринов Василий

Смерть
1983

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