Пахошинский Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахошинский Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахошинская (--) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Пахошинский Ион Павлович

Мать ребёнка: Пахошинская (--) Пелагея Александровна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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