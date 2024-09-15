Пахошинский Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1909
Мать ребёнка: Пахошинская (--) Пелагея Александровна
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно