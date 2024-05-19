Филимонов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.11.1939
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939
Отец: Филимонов Иван Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1964
Дочь: Филимонова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Филимонова (Подпальная) Валентина (Алевтина) Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1966
Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край