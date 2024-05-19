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Филимонов Анатолий Иванович

Место рождения

Сотниковское, Благодарненский, Ставропольский край

Дата рождения

07.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Филимонов Иван Акимович

Мать: не указана

Сотниковское, Благодарненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова (Подпальная) Валентина (Алевтина) Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1964

Дочь: Филимонова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Филимонова (Подпальная) Валентина (Алевтина) Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1966

Сын: Филимонов Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Филимонова (Подпальная) Валентина (Алевтина) Ивановна

Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край

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