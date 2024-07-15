Трапезникова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Воложанин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапезникова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Трапезников Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
28.03.1899
Сын: Трапезников Стефан Леонтьевич
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Трапезников Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович
Рождение ребёнка
20.01.1912
Сын: Трапезников Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович