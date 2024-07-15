Трапезникова Александра Михайловна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трапезникова Александра Михайловна

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Место рождения

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Воложанин Михаил

Мать: не указана

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапезникова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Трапезников Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Рождение ребёнка
28.03.1899

Сын: Трапезников Стефан Леонтьевич

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Трапезников Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Трапезников Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Трапезников Леонтий Данилович

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область

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