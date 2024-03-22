Ефимова (Панкратова) Маргарита Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.08.1941
Дата смерти16.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1941
Рождение ребёнка
08.02.1965
Сын: Ефимович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1977
Сын: Ефимов Николай Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1983