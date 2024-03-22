Ефимова (Панкратова) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Панкратова) Маргарита Михайловна

Место рождения

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1941

Дата смерти

16.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1941

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Апполинария Васильевна

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1965

Сын: Ефимович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Алексеевич

Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.11.1977

Сын: Ефимов Николай Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Алексеевич

Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Александр Алексеевич

Смерть
16.06.1983
Санчурск, Санчурский муниципальный район, Кировская область
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