Корноухова Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (дев.Корноухова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Корноухов Прохор Федорович
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Корноухов Авксентий Федорович
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (дев.Корноухова) Хиония Федоровна
Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич
Смерть
До 1835