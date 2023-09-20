Корноухова Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (дев.Корноухова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Корноухов Прохор Федорович

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (дев.Корноухова) Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (дев.Корноухова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Корноухов Авксентий Федорович

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (дев.Корноухова) Хиония Федоровна

Отец ребёнка: Корноухов Федор Андреевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1835

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