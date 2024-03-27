Комиссарова (Комиссарова) Полина
Место рождениясело Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения21.09.1906
Дата смерти11.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906
Отец: Комиссаров Георгий
Мать: Комиссарова Надежда
село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1936
Дочь: Седова Ксения
Отец ребёнка: Тарасов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Павел
Смерть
11.11.1992
Москва, город федерального значения Москва