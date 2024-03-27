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Комиссарова (Комиссарова) Полина

Место рождения

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

21.09.1906

Дата смерти

11.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1906

Отец: Комиссаров Георгий

Мать: Комиссарова Надежда

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1936

Дочь: Седова Ксения

Отец ребёнка: Тарасов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Павел

Смерть
11.11.1992
Москва, город федерального значения Москва
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