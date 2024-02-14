Габдрахманов Максут
Место рожденияСармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Габдрахманов Мусагит
Мать: Габдрахманова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Ясир
Мать ребёнка: (Искандерова) Муслима
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Искандерова) Муслима
Смерть
Неизвестно