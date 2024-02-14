Габдрахманов Максут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Максут

Место рождения

Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Габдрахманов Мусагит

Мать: Габдрахманова Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Ясир

Мать ребёнка: (Искандерова) Муслима

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Искандерова) Муслима

Смерть
Неизвестно

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