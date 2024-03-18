Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1761 и 1768
Муж: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1774
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Сын: Власий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Алексеевич
Смерть
После 1807