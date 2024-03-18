Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья Васильевна

Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1745 и 1746 г.р.

Дети

Между 1768 и 1769 г.р.
Между 1772 и 1774 г.р.
Между 1779 и 1780 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1761 и 1768

Муж: Андрей Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1769

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1774

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Сын: Власий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Алексеевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.