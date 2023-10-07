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Меньшиков Георгий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1881

Отец: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Дочь: (Меньшикова) Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1905

Сын: Меньшиков Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Меньшиков Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.

Дочь: (Меньшикова) Прасковья Георгиевна

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Меньшиков Степан Егорович

Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1913
Смерть
Неизвестно

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