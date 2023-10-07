Меньшиков Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Дочь: (Меньшикова) Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1905
Сын: Меньшиков Пётр Георгиевич
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Меньшиков Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1909 ст.
Дочь: (Меньшикова) Прасковья Георгиевна
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Меньшиков Степан Егорович
Мать ребёнка: Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Или 1913
Смерть
Неизвестно