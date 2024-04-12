Горячка Аввакум Кононов
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
25.01.1904
Жена: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
?.06.1908
Дочь: Матрена Аввакумовна
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
14.07.1911
Сын: Горячка Анисим Авакумович
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
21.04.1913
Сын: Горячка Григорий Аввакумов
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Горячко Сергей Абакумович
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Горячка Леонтий Аввакумов
Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина
Смерть
Неизвестно