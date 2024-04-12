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Горячка Аввакум Кононов

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Горячка Конон Онисимович

Мать: Горячка Мария Никифоровна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.06.1908

Дочь: Матрена Аввакумовна

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.07.1911

Сын: Горячка Анисим Авакумович

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Горячка Григорий Аввакумов

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Горячко Иван Аввакумович

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Горячко Сергей Абакумович

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Горячка Леонтий Аввакумов

Мать ребёнка: Горячка Евгения Фомина

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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