Гладких Гавриил Порфирьевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Николай
Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Владимир
Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладких Мария Кирилловна
Смерть
1994