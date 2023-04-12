Гладких Гавриил Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладких Гавриил Порфирьевич

Гладких Гавриил Порфирьевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Николай

Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Владимир

Мать ребёнка: Гладких Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладких Мария Кирилловна

Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close