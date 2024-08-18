Шушлебин Яков Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушлебин Яков Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

02.12.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлебин Севастьян Яковлев

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушлебина Наталия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Шушлебин Илларион Яковлев

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Шушлебин Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Шушлебин Гавриил Яковлев

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Алтухова Феврония Яковлева

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Шушлебин Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова

Смерть
02.12.1889 ст.
Пишпекский мещанин Иаков Максимов Шушлебин, 66 лет, от угара во время сна

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