Шушлебин Яков Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смерти02.12.1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушлебин Севастьян Яковлев
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Шушлебин Илларион Яковлев
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Алтухова Феврония Яковлева
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Мать ребёнка: Шушлебина Наталия Ефимова
Смерть
02.12.1889 ст.
Пишпекский мещанин Иаков Максимов Шушлебин, 66 лет, от угара во время сна