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Макаров Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1956

Дата смерти

12.04.2012

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
15.11.1956

Отец: Макаров Тимофей Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1978

Сын: Макаров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
29.05.1980

Сын: Макаров Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна

Смерть
12.04.2012
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