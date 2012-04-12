Макаров Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1956
Дата смерти12.04.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1956
Отец: Макаров Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.10.1978
Сын: Макаров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
29.05.1980
Сын: Макаров Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Валентина Степановна
Смерть
12.04.2012