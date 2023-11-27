Гефтер Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гефтер Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Гефтер Владимир

Мать ребёнка: Гефтер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фроимчук Раиса

Мать ребёнка: Гефтер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Гефтер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Злотникова Елизавета

Мать ребёнка: Гефтер Ева

Смерть
Неизвестно
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