Дмитренко Иван Сидорович
Место рождениядеревня Дубровка, Злынковский район, Брянская обл.
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Дмитренко Сидор
деревня Дубровка, Злынковский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1932
Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна
пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.
Рождение ребёнка
04.12.1933
Дочь: Цупикова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренко Александр Иванович
Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитренко Анна Федоровна
Смерть
1943