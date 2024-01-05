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Дмитренко Иван Сидорович

Место рождения

деревня Дубровка, Злынковский район, Брянская обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Дмитренко Сидор

Мать: не указана

деревня Дубровка, Злынковский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1932

Сын: Дмитренко Петр Иванович

Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна

пос. Ломанка, Добрынский с/с, Климовский р-он, Брянская обл.
Рождение ребёнка
04.12.1933

Дочь: Цупикова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренко Александр Иванович

Мать ребёнка: Дмитренко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитренко Анна Федоровна

Смерть
1943
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