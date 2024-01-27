Вакуленко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1937
Дата смерти15.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Мать: Вакуленко Марфа Юменовна
Рождение ребёнка
22.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
15.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.1994