Вакуленко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуленко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

15.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: не указан

Мать: Вакуленко Марфа Юменовна

Рождение ребёнка
22.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
15.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.1994
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