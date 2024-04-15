Белокур Василий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
30.11.1879 ст.
Сын: Белокур Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Белокур Мелания Яковлевна
Восприемник
14.09.1885 ст.
Никита Семенович Усов
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.
Мать ребёнка: Белокур Мелания Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно