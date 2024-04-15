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Белокур Василий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1879 ст.

Сын: Белокур Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Белокур Мелания Яковлевна

Николаевка, Сумська область
Восприемник
14.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Семенович Усов
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.

Сын: Белокур Антон Васильевич

Мать ребёнка: Белокур Мелания Яковлевна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Мелания Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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