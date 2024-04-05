Bocian Aleksander 29.04.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bocian Aleksander

Место рождения

Seroczyn/Jelonki akt 87/1891

Дата рождения

29.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1891

Отец: Bocian Franciszek

Мать: Bocian (Dąbek) Paulina

Seroczyn/Jelonki akt 87/1891
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Michalik,Bocian (Pędzich) Antonina

Jelonki akt 3/1911
Рождение ребёнка
19.02.1915

Сын: Bocian Jan

Мать ребёнка: Michalik,Bocian (Pędzich) Antonina

Grądziki/Jelonki akt 15/1915
Смерть
Неизвестно

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