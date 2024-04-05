Bocian Aleksander
Место рожденияSeroczyn/Jelonki akt 87/1891
Дата рождения29.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1891
Отец: Bocian Franciszek
Мать: Bocian (Dąbek) Paulina
Seroczyn/Jelonki akt 87/1891
Бракосочетание
30.01.1911
Jelonki akt 3/1911
Рождение ребёнка
19.02.1915
Сын: Bocian Jan
Мать ребёнка: Michalik,Bocian (Pędzich) Antonina
Grądziki/Jelonki akt 15/1915
Смерть
Неизвестно