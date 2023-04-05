(Честкова) Галина
женский, родилась Неизвестно
ОтецЧестков Роман1932 г.р.
МатьЧесткова ЯдвигаНеизвестно г.р.
Супруги
Белов МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Белов ПетрНеизвестно г.р.
(Белова) ОльгаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Честков Роман
Мать: Честкова Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Петр
Отец ребёнка: Белов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белова) Ольга
Отец ребёнка: Белов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Михаил