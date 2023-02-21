Червяков Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Червяков Василий
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно