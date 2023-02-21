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Червяков Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Червяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Червяков Максим Иванов

Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Червяков Василий Иванов

Мать ребёнка: Червякова Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Федосья Иванова

Смерть
Неизвестно
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