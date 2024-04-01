Корюкова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: (Корюкова) Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Корюков Гавриил Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Корюков Зафодий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Корюков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1907

Сын: Василий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Васильевич

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