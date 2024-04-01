Корюкова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: (Корюкова) Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Корюков Гавриил Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Корюков Зафодий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1907
Сын: Василий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Васильевич