Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Рождение ребёнка
1747
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Родился в семье дьячка села Никольского Лобкова Кашинского уезда Тверской губернии Федора Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1785 году рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинск... Показать все
Смерть
Неизвестно